ديربي ميلانو.. إبراهيموفيتس يقود هجوم إي سي ميلان أمام إنتر

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إي سي ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة الإنتر في اللقاء المعرف باسم ديربي ميلانو أو ديربي الغضب، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي. وجاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:- كالتالي:- في حراسة المرمي: دوناروما. الدفاع: أندريا كونتي – سيمون كاير - أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز. Advertisements الوسط : صامويل كاستيخو – فرانك كيسي- إسماعيل بن ناصر. الهجوم : أنتي رييتش – هاكان كالهانجولو – إبراهيموفيتش. كالهانجولو – إبراهيموفيتش. ويدخل الميلان مباراة اليوم محتلا المركز الثامن في ترتيب الكاشيو الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يأتي الإنتر في المركز الثالث برصيد 51 نقطة. ويعتبر لقاء ديربي ميلانو بين الإنتر و الميلان هو اللقاء الديربي الوحيد في قارة أوروبا ، الذي حصد قطبيه من قبل بطولة دوري أبطال أوروبا.

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