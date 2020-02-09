رياضة | جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لعبت اليوم مباراة واحده ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين نادي شيفيلد يونايتد ونادي بورنموث.

نتيجة مباراة شيفيلد وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

واستطاع نادي شيفيلد يونايتد أن يفوز على نظيره نادي بورنموث بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تأجيل مباراة مانشستر سيتي وووست هام

وكان من المفترض أن يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي وست هام يونايتد اليوم ولكن تم تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتستكمل باقي مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من يوم الجمعة القادمة 14 فبرايروحتى يوم الإثنين الموافق 17 من نفس الشهر.

متصدر جدول الدوري الإنجليزي

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:

1- ليفربول 73 نقطة

2-مانشستر سيتي 51 نقطة

3- ليتسر سيتي 49 نقطة

4- تشيلسي 49 نقطة

5- شيفيلد يونايتد 39 نقطة

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6- توتنهام 37 نقطة

7- إيفرتون 36 نقطة

8- مانشستر يونايتد 35 نقطة

9- ولفرهامبتون 35 نقطة

10- أرسنال 31 نقطة

11- بيرنلي 31 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة

13- ساوثامبتون 31 نقطة

14- كريستال بالاس 30 نقطة

15- برايتون 27 نقطة

16- بورنموث 26 نقطة

17- أستون فيلا 25 نقطة

18- وست هام يونايتد 24 نقطة

19- واتفورد 24 نقطة

20- نورويتش سيتي 18 نقطة