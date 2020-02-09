رياضة | تشكيل برشلونة الرسمي ضد ريال بيتيس | مشاهدة مباراة برشلونة وبيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة الرسمي ضد ريال بيتيس | مشاهدة مباراة برشلونة وبيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني Barcelona live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب كيكي ستيين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشكيل البارسا لمواجهة مضيفه ريال بيتيس بعد قليل ضمن إطار منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الليجا.

تشكيل برشلونة الرسمي ضد ريال بيتيس

وشهد تشكيل المدرب كيكي ستيين الرسمي لمواجهة ريال بيتيس الدفع بالبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان وجاء التشكيل كاملا كالتالي:-

حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : جونيور، لينغليت، أومتيتي، سيميدو.

Advertisements

خط الوسط : دي يونج، بوسكيتس، روبرتو.

خط الهجوم : ميسي، جريزمان، فيدال.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم ضد ريال بيتيس محتلا المركز الثاني برصيد 46 نقطة من 22 جولة في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، حقق البارسا الفوز في 14 لقاء وتعادل في 4 جولات وتلقى الهزيمة في مثلهم.

سجل لاعبو المدرب كيكي ستيين 52 هدف وتلقت شباكه البارسا 26 هدف في 22 جولة.

برشلونة الساعة 10 علي قناة 3