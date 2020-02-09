رياضة | الخطيب يغيب عن الأهلي في السوبر المصري أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يغيب عن الأهلي في السوبر المصري أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي موقفه من حضور مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في دولة الإمارات.

ويواجه فريق الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم 20 فبراير الجاري في دولة الإمارات ضمن منافسات السوبر المصري.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اعتذر عن مرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لدولة الإمارات، لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وجاء اعتذار الخطيب لأسباب خاصة دون إبداء أي أسباب.

ويلتقي النادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز يوم 20 من الشهر الجاري مع نظيره الزمالك بطل كأس مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة.