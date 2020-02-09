رياضة | تشكيل الإنتر وميلان الرسمي في ديربي الغضب | مشاهدة مباراة ميلان ضد الإنتر بث مباشر في الدوري الإيطالي beIN SPORTS HD 4

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يترقب عشاق الكرة الإيطالية والعالمية، مباراة فريقي أي سي ميلان وإنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون، من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقام مباراة ديربي ميلانو على أرضية ملعب سان سيرو.

يسعى إنتر ميلان لتحقيق الثلاث نقاط من أجل ملاحقة يوفنتوس على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد هزيمة البيانكونيري مساء أمس أمام فيرونا بهدفين مقابل هدف.

بينما يحاول أي سي ميلان في تحقيق إستفاقه، من أجل التقدم إلى الأمام، وضمان مركز مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

حيث أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل فريقه لمباراة الليلة وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: باديلي.

خط الدفاع: جودين، دي فريج، سكرينيار.

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خط الوسط: كاندريفا، فيتشينو، بروزوفيتش، باريلا، أشلي يونج.

خط الهجوم: لوكاكو، سانشيز.

بينما أعلن "ستيفانو بيولي"، المدير الفني لفريق أي سي ميلان، عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كونتي، سيمون، رومانيولي، هيرنانديز.

خط الوسط: كاستييخو، كيسي، بن ناصر، ريبيتش، كالهانجولو.

خط الهجوم: إبراهيموفيتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي الممتاز

ويحتل أي سي ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.انتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4