رياضة | فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يفاجئ الجميع ويحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يوفنتوس يرصد مبلغ ضخم لضم فان دايك

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يريد التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول في الصيف القادم.

وأشارت التقارير أن نادي يوفنتوس قدم عرض ضخم بقيمة 150 مليون جنية إسترليني للتعاقد مع فان دايك في نهاية الموسم الجاري.

فان دايك يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

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وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن فيرجيل فان دايك رفض جميع العروض المقدمة لضمه في الصيف القادم.

كما ذكرت الصحيفة أن فان دايك قرر أن يبقى مع نادي ليفربول حتى نهاية عقده مع الفريق مؤكدة على أن اللاعب يشعر بالراحة في صفوف الريدز ولا يريد الخروج من النادي.

مشاركات فيرجيل فان دايك مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك فيرجيل فان دايك في 34 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها حتى الآن.