رياضة | تصريحات مُثيرة للجدل من زيدان عقب الفوز على أوساسونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات مُثيرة للجدل من زيدان عقب الفوز على أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أن فريقه يستحق الفوز في مباراة اليوم أمام مضيفه أوساسونا.

وفاز ريال مدريد مساء اليوم على مضيفه أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وتابع زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"واجهتنا بعض الصعوبات ببداية اللقاء، لكن بعدما سجلوا هدفهم بدأنا باللعب بشكل أفضل، نحن نستحق هذا الانتصار".

وأضاف :"حاولنا البدء بقوة، لكن أوساسونا كانوا أقوياء وجاهزون، ونجحوا في إحراز الهدف الأول".

وتابع :"إيسكو كان رائعا لقد قدم مباراة عظيمة، مثل بقية زملائه، وأنا مسرورٌ من أجله ومن أجل تسجيله للهدف".

وأشار :"لم نفز بأي شيء بعد. لكننا حققنا 3 نقاط مهمة جدا اليوم في مشوارنا بالليجا".

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وعن سبب عدم تواجد إيدين هازارد واستمرار غيابه عن المباريات قال :"لم يكن اليوم يومه، سنرى ما سيحدث الأسبوع المقبل.. انتظروه".

وأوضح :"جاريث بيل لاعب مهم. لقد أظهر ذلك واليوم قدم 60 دقيقة جيدة جدا، ولقد قدم مباراة جيدة في الهجوم والدفاع.، لم تسعفه لياقته البدنية، ولذلك استبدلته".

واستطرد :"يريد البعض أن تكون هناك مشكلة مع بيل، لكننا لا نملك أي مشكلة".

وحول ضغط برشلونة عليه في سباق الصدارة رد :"لن يتغير شيء، نحن سعداء بنتيجة لقاء اليوم لأن الفوز لم يكن سهلا".

‏وزاد :"سنواصل العمل والتحسن لأننا لم نفز بشيء بعد".

وأتم حديثه بالرد عن الهدف الذي سجله يوفيتش :"أنا سعيدٌ من أجله، كما أنه احتاج لهذا الهدف أيضًا، هو مهاجمٌ تقليدي، قد ينجح في القيام بعدة مهام أطلبها منه، لكن إذا لم يسجل فلن يكون سعيدًا، ما زال عليه التحسن، لكنني سعيدٌ لتسجيله الهدف، وسيكون على ما يرام".