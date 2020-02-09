رياضة | مانشستر يونايتد يحدد مطالب تعجيزية للموافقة على بيع سمولينج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحدد مطالب تعجيزية للموافقة على بيع سمولينج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مطالبه النهائية للموافقة على بيع نجم الفريق إلى نادي روما الإيطالي في نهاية الموسم الجاري.

روما يطلب شراء عقد سمولينج

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية أن نادي روما قرر شراء عقد الإنجليزي كريس سمولينج مدافع الفريق والمعار من صفوف نادي مانشستر يونايتد بشكل نهائي بسبب تألقه مع الفريق.

وكان سمولينج قد انضم إلى صفوف نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

مطالب مانشستر يونايتد لبيع عقد سمولينج

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وأكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي روما طلب شراء عقد سمولينج بشكل نهائي مقابل 12 مليون جنية إسترليني ولكن مانشستر يونايتد رفض هذا العرض.

وكشفت الشبكة أن نادي مانشستر يونايتد يريد الحصول على مبلغ 17 مليون جنية إسترليني للموافقة على بيع سمولينج بشكل نهائي إلى نادي روما.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك حالة غضب في نادي روما من مطالب نادي مانشستر يونايتد المادية حيث يرفض النادي الإيطالي دفع هذا المبلغ الضخم في الصفقة ولكنه سيحاول خفض مطالب اليونايتد.

مشاركات سمولينج مع نادي روما هذا الموسم

وقد شارك كريس سمولينج في 23 مباراة حتى الآن مع نادي روما خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.