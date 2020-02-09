رياضة | زيدان يعبر عن سعادته والسبب "إيسكو" و "يوفيتش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعبر عن سعادته والسبب "إيسكو" و "يوفيتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق اوساسونا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الاسباني.

وقال زيدان في تصريحات صحفية : "أنا سعيدٌ من أجل يوفيتش كما أنه احتاج لهذا الهدف أيضًا، وهو مهاجمٌ تقليدي قد ينجح في القيام بعدة مهام أطلبها منه، ولكن إذا لم يسجل فلن يكون سعيدًا".

وأضاف : "ما زال على يوفيتش التحسن في الفترة المقبلة، ولكنني سعيدٌ لتسجيله الهدف وسوف يكون على ما يرام".

وواصل : "لا أعلم إذا كانت هذه أفضل نسخة لإيسكو، هو مميز جدا ونحتاجه للعب بين الخطوط، وأنا مسرورٌ لتسجيله، وأنا أحبه كلاعب لأنه يفيدنا فنيا، وأكرر أنني سعيد من أجل تسجيله، لكن ما زال عليه العمل بشكل أكبر".