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رياضة | عاجل.. زيدان يكشف سر استبعاد هازارد وموعد عودته لريال مدريد

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خرج الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ، بتصريحات جديدة خلال المؤتمر صحفي عقب الفوز العريض على أوساسونا بنتيجة 4-1 في إطار الأسبوع الثالث والعشرين بالدوري الإسباني.

 

وتحدث زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الريال وأوساسونا  عن غياب إيدين هازارد.

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وقال زيدان:" لم يأتي الوقت المناسب لعودة هازارد للمباريات، سنرى ماذا سيحدث في هذا الأسبوع، وسوف نعمل بجد، وآمل أن نراه في الأسبوع المقبل".

 

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليا برصيد 52 نقطة بفارق 6 نقاط عن الذي سيلعب بعد قليل مع بيتيس.

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