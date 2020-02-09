رياضة | عاجل.. زيدان يكشف سر استبعاد هازارد وموعد عودته لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زيدان يكشف سر استبعاد هازارد وموعد عودته لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بتصريحات جديدة خلال المؤتمر صحفي عقب الفوز العريض على أوساسونا بنتيجة 4-1 في إطار الأسبوع الثالث والعشرين بالدوري الإسباني.

وتحدث زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الريال وأوساسونا عن غياب إيدين هازارد.

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وقال زيدان:" لم يأتي الوقت المناسب لعودة هازارد للمباريات، سنرى ماذا سيحدث في هذا الأسبوع، وسوف نعمل بجد، وآمل أن نراه في الأسبوع المقبل".

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليا الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة بفارق 6 نقاط عن برشلونة الذي سيلعب بعد قليل مع بيتيس.