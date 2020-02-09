رياضة | 150 مليون يورو تفصل كبار أوروبا عن خطف نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 150 مليون يورو تفصل كبار أوروبا عن خطف نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر كبار قارة أوروبا اهتمام كبير بالتعاقد مع واحد من نجوم نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كبار أوروبا يتنافسون لضم كوليبالي

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن هناك صراع كبير بين كبار قارة أوروبا للتعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي في الصيف القادم.

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن كوليبالي كان قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي نابولي في نهاية الموسم الجاري لخوض تجربة جديدة مع نادي جديد.

قيمة الشرط الجزائي في عقد كوليبالي

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وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عن وجود شرط جزائي في عقد كوليبالي مع نادي نابولي يصل إلى 150 مليون يورو لمن يرغب في ضمه في الصيف.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الشرط الجزائي في عقد كوليبالي مع نادي نابولي يسري فقط على الأندية المتواجدة خارج إيطاليا.

الأندية التي ترغب في ضم كوليبالي

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم كوليبالي في الصيف القادم أبرزها نادي ريال مدريد ونادي مانشستر يونايتد ونادي برشلونة ونادي مانشستر سيتي ونادي باريس سان جيرمان.

مشاركات كوليبالي مع نادي نابولي هذا الموسم

وقد شارك خاليدو كوليبالي في 21 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.