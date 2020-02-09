رياضة | طارق شولا لاعب منتخب مصر الصالات يكشف سر خسارة نهائي إفريقيا امام المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق شولا لاعب منتخب مصر الصالات يكشف سر خسارة نهائي إفريقيا امام المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق حسن الشهير شولا نجم منتخب مصر لكرة الصالات، سر خسارة "الفراعنة" أمام "أسود الأطلسي"، مشيرا إلى أن أرضية الملعب، كان لها دور كبير في سقوط الفراعنة المدوي بنهائي الكان الإفريقي.

وقال "شولا": "كنا عمالين نتزحلق وهما كانوا عاملين حسابهم وعارفين أن الأرض بتزحلق وحاطين في الجزم من تحت كوله، علشان يتفادوا الوقوع من على الكورة، مكناش خايفيين منهم لا طبعا احنا بنلعبهم في بطولات رمضان في الإمارات على طول وبنكسبهم".

وكشف صاحب القميص رقم 9، عن تأهل منتخب "الفراعنة" لكرة الصالات لكأس العالم بـ ليتوانيا، أن هدف المنتخب تقديم أداء ممتع وظهور مشرف ومركز جيد بالبطولة الأهم لكرة الصالات.

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وأنهى طارق، أن المدير الفني للمنتخب المصري هشام صالح ومعاونيه يقومون بمجهود كبير، خاصة معه في تطور ادائه، وقام بإعداده بدنيًا بشكل جيد وكان صبور معه في أخطأه: "دايما كان بيقولي إني هكون أحسن لاعيب في مصر وخصوصا عارف إني أصغر لاعب في المنتخب ولسه مكتسبتش الخبره الكافيه كان دايما بينمي مهارات التسديد و المهارات الخاصة بتاعتي، وتوعيتي بأهمية قميص منتخب مصر".

وعاد منتخب مصر لكرة الصالات من المغرب، بعد تحقيقه وصافة أمم أفريقيا، صباح اليوم، وتعد هذه المرة الثالثة في تاريخ منتخب مصر لكرة الصالات التي يحصل بها على وصافة بطولة الأمم الإفريقية، وحقق منتخب مصر اللقب القاريي 3 مرات أعوام 1996، 2000، 2004.

وستقام فعاليات بطولة كأس العالم لكرة الصالات في شهر سبتمبر المقبل، على أن تشارك منتخبات مصر والمغرب وأنجولا كممثلين لقارة إفريقيا.