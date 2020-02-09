رياضة | بعد عودته أمام أوساسونا.. زيدان يتحدث عن أزمة بيل "المفتعلة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عودته أمام أوساسونا.. زيدان يتحدث عن أزمة بيل "المفتعلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني حقيقة أزمته مع اللاعب الويلزي جاريث بيل مهاجم الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال زيدان في تصريحات صحفية: "بيل لاعب مهم. لقد أظهر ذلك واليوم قدم 60 دقيقة جيدة جدا، ‏ولقد قدم مباراة جيدة في الهجوم والدفاع لم تسعفه لياقته البدنية، ولذلك استبدلته".

وأضاف : "يريد البعض أن تكون هناك مشكلة مع بيل، لكننا لا نملك أي مشكلة، ونريد فقط تحقيق الانتصارات معا هذا الموسم".

وحقق فريق ريال مدريد الفوز على فريق اوساسونا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير.