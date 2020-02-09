رياضة | نجم ريال مدريد يكشف سر صعوبة مباراة اوساسونا في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يكشف سر صعوبة مباراة اوساسونا في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب فريق ريال مدريد سر صعوبة مباراة فريق اوساسونا بالرغم من تحقيق الفوز بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الليجا.

وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية : "‏جماهير أوساسونا شكلت ضغط كبير، وتحلينا بالهدوء وكنا نعرف ان المباراة ستكون كذلك، ‏ولقد أظهرنا أننا نقاتل من أجل كل شيء".

وأضاف : "‏لقد كانت مباراة خطيرة جدًا، وكنا نعلم انه ملعب صعب للغاية، ‏وعرفنا كيف تسير المباراة وعدنا في النتيجة بشكل جيد".

وتابع : "‏في الاسبوع الماضي شهدنا الخروج من كأس ملك اسبانيا وكانت مباراة معقدة عقليًا، ولكننا أظهرنا أننا قادرون على القتال من أجل كل شيء، وهناك أشياء كثيرة في المستقبل واليوم حصلنا على ثلاث نقاط مهمة للغاية".