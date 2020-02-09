رياضة | مفاجأة.. نجم ليفربول يقرر الرحيل والنادي يحدد شروطه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم ليفربول يقرر الرحيل والنادي يحدد شروطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

شاكيري يقرر الرحيل عن صفوف نادي ليفربول

وأكد موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي أن السويسري شيردان شاكيري مهاجم نادي ليفربول يفكر في الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الجاري.

وأشار الموقع إلى أن شاكيري يفكر في الرحيل عن صفوف نادي ليفربول في الصيف القادم بسبب قلة مشاركته مع الفريق هذا الموسم وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في خطط الفريق.

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مطالب ليفربول للموافقة على رحيل شاكيري

وكشف الموقع أن نادي ليفربول حدد مبلغ 25 مليون يورو للموافقة على رحيل شيردان شاكيري عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي.

مشاركات شيردان شاكيري مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك شيردان شاكيري في 10 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها فريق الريدز حتى الآن في بطولة الدوري.