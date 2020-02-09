رياضة | موعد مباراة ريال مدريد القادمة بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ريال مدريد فوزا كاسحا على حساب فريق أوساسونا بنتيجة 4 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 9 فبراير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر بطولة الدوري الاسباني بالموسم الحالي.

كان فريق أوساسونا البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب أوناي جارسيا بالدقيقة 14، وتعادل إيسكو لفريق ريال مدريد بالدقيقة 33، وأضاف سيرجيو راموس ثاني أهداف الملكي بالدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المدريدي 2-1.

وفي الشوط الثاني نجح لوكاس فاسكيز في احراز الهدف الثالث لريال مدريد بالدقيقة 84، واختتم رباعية الريال المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليفوز الفريق 4 - 1.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الاسباني:

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بهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلي 52 نقطة يتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني، متفوقا بفارق 6 نقاط عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ويلتقي الأخير مع فريق ريال بيتيس مساء اليوم الأحد.

بينما توقف رصيد فريق أوساسونا عند 28 نقطة بالمركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الاسباني.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة:

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة سهلة نسبيًا ضد فريق سلتا فيجو (متذيل الترتيب) بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني، حيث تقام المباراة يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر فبراير الجاري.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد سلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتقام المباراة على أرضية ملعب "سلتا فيجو".