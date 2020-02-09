رياضة | موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق نوريتش سيتي يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكناري ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق نوريتش سيتي في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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وكانت بدأت الجولة الـ26 بالأمس، حيث نجح فريق إيفرتون في تحقيق الفوز على فريق كريستال بالاس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوديسون بارك.

وتعادل فريق برايتون مع نادي واتفورد بنتيجة هدف لكل فريق، واقيمت مباراة وحيدة اليوم وانتهت بفوز فريق شيفيلد يونايتد على فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تأجيل مباراة مانشستر سيتي مع فريق وست هام يونايتد بسبب سوء الأحوال الجوية.