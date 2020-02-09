اونلاين | كورة لايف milan..مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت رابط ديربي الغضب beIN SPORTS المفتوحة

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يستعد ملعب "جوزيبي مياتزا" kora star لاحتضان ديربي الغضب الإيطالي yalla shoot مساء غد الأحد حيث لقاء الإنتر bein match ضد ميلان في الجولة الـ23 من Bein sports مسابقة الكالتشيو كورة أون لاين بلس مباراة الإنتر ضد ميلان جودة عالية بدون تقطيع.

KORA ONLINE موعد مباراة الإنتر ضد ميلان

YALLA SHOOT ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإنتر ضد ميلان يلا شووت مباراة الإنتر والميلان اليوم والمعروفة بـ"ديربي الغضب" كورة ستار بلس مشاهدة مباراة الإنتر ضد ميلان جودة عالية بدون تقطيع في تمام الساعة الـ9:45 من مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة ، كورة جول لايف رابط مباشر مباراة الإنتر ضد ميلان وذلك على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل "النيراتزوري" يلا شووت مباراة الإنتر ضد ميلان جودة عالية بدون تقطيع.

BEIN SPORTS ترتيب الإنتر وميلان في جدول الدوري الإيطالي

BEIN LIVE يدخل فريق الإنتر kora star bls بقيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي yalla shoot مباراة ديربي الغضب أمام ميلان، kora live في المركز الثاني بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم kora online bls برصيد 51 نقطة من 22 جولة ، bein match live بينما يحل "الروسونيري" بقيادة ستيفانو bein sports live بيولي تاسعاً برصيد 32 نقطة KORA STAR.

YALLA LIVE غيابات الإنتر ضد ميلان والتشكيل المتوقع

KORA COOL ويفتقد المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الإنتر كورة أون لاين بلس رابط مشاهدة مباراة الإنتر ضد ميلان جودة عالية بدون تقطيع العديد من الاعبين المؤثرين في تشكيل "النيراتزوري" للإصابة وهم سينسي، جياليارديني وفاليرو، كورة ستار بلس مباراة الإنتر ضد ميلان جودة عالية كما سيغيب مارتينيز عن مواجهة ميلان في الديربي بسبب الإيقاف يلا كورة لايف رابط مشاهدة مباراة الإنتر ضد ميلان جودة عالية بدون تقطيع.

KORA STAR ويُتوقع أن يبدأ كونتي بالاعتماد kora star bls على طريقته المفضلة 3/5/2 kora online bls والدفع بالمهاجم القوي لوكاكو في kora live bls الهجوم ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى- مير هاندانوفيتش

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خط الدفاع- ميلان شكرينيار - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري

خط الوسط- آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- فيكتور موسيس

خط الهجوم- روميلو لوكاكو - سيباستيانو إسبوسيتو.

KORA LIVE غيابات الميلان ضد الإنتر والتشكيل المتوقع

KORA ONLINE وعلى الجانب الآخر bein match live يفتقد المدرب ستيفانو بيولي bein sports live المدير الفني لفريق ميلان جهود الثلاثي دوارتي، yalla shoot كورنيتش وبيليا yalla live في مباراة القمة المرتقبة ضد الإنتر للإصابة KORA ONLINE.

YALLA KORA LIVE ومن الأرجح أن يعتمد المدرب بيولي على طريقة 4/4/2 KORA STAR الذي ظهر ميلان بها مختلفًا في الآونة الأخيرة، BEIN MATCH ليكون تشكيل الروسونيري BEIN SPORTS الأقرب كالتالي:-

حراسة المرمى:- جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع:-ثيو هيرنانديز - ألسيو رومانيولي - ماتيو موساشيو - دافيدي كالابريا

خط الوسط:-هاكان كالهانوجلو - فرانك كيسي - جياكومو بونافينتورا - سامو كاستيخو

خط الهجوم:-أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتشانتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4