اونلاين | تغطية حية HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة ميلان ضد الإنتر اليوم 09/2/2020 بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغطية حية HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة ميلان ضد الإنتر اليوم 09/2/2020 بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق أي سي ميلان أمام نظيره إنتر ميلان، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون، من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

مشاهده مباراه ميلان ضد الإنتر في الدوري الإيطالي

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب سان سيرو.

بث مباشر مباراة ميلان ضد الإنتر، وتذاع المباراة عبر قناة Bein Sport hd 4.

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تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حراسة المرمى : سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع : ميلان شكرينيار - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري.

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خط الوسط : آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- فيكتور موسيس.

خط الهجوم : روميلو لوكاكو - سيباستيانو إسبوسيتو.

تشكيل ميلان المتوقع

حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع : ثيو هيرنانديز - رومانيولي - ماتيو موساشيو - دافيدي كالابريا.

خط الوسط : هاكان كالهانوجلو - فرانك كيسي - جياكومو بونافينتورا - سامو كاستيخو.

خط الهجوم : أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي الممتاز

ويحتل النيراتزورى المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد الروسينيري في المركز التاسع برصيد 32 نقطة.انتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4