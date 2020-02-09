اونلاين | رابط Bein Sport مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث مباشر .. Barcelona Today

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البث المباشر لمباراة فريق برشلونة الذي سيدخول مباراة تعد اختبار قوي وصعب عندما يواجه فريق ريال بيتيس KOORA ONLINE على ملعبه ووسط جماهيره في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني YALA SHOOOT PLUS ويسعى البارسا للعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى في الليجا.

يلا كورة ويواجه البارسا العديد من الازمات في الفترة الأخيرة بعد إصابة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي بعد عودته من الإصابة الأخيرة أيضاً GOAL KOORA وودع برشلونة بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور الربع نهائي على يد فريق اتليتك بلباو في ملعب السان ماميس YALA KOORA وستكون مباراة قوية بسبب زيارة كيكي ستين الأولى لناديه السابق.

كول كورة ويلتقي كيكي سيتين مدرب برشلونة للمرة الأولى ضد فريقه السابق ريال بيتيس COOL KOORA حيث جاء المدرب الإسباني لتدريب البارسا في الفترة الأخيرة خلفا للمدرب السابق ارنستو فالفيردي الذي رحل بعد خسارة كأس السوبر الإسباني على يد أتليتكو مدريد في دور النصف نهائي BEIN MATSH بين ماتش.

كورة أونلاين ويحل فريق برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 46 نقطة KOORA ONLINE بينما يأتي فريق ريال مدريد في صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة KOORAHD ويبحث البارسا للتعاقد مع مهاجم صريح بعد إصابة عثمان ديمبلي في الفترة الأخيرة مع النادي KOORA LIVE.