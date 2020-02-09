اونلاين | بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بالدوري الإسباني اليوم 9-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بالدوري الإسباني اليوم 9-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ريال بيتيس، في مباراة هامة وقوية ومثيرة بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وكان برشونة قد سقط في هزيمة على يد فريق أتليتك بيلباو بهدف دون رد، وودع على أثره بطولة كأس ملك إسبانيا.

Advertisements

ويسعى برشلونة لتحقيق الثلاث نقاط أمام ريال بيتيس، من أجل مصالحة جماهيره، بعدما خسر لقب كأس السوبر الإسباني، وفقد صدارة الليجا لصالح ريال مدريد.

ويفتقد برشلونة لجهود مدافعه الإسباني جيرارد بيكيه، بسبب الإيقاف، وقام كيكي سيتين المدير الفني باستدعاء المدافع الشاب رونالد أراوخو.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر، بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

برشلونة الساعة 10 علي قناة 3