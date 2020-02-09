اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الإنتر وميلان بث مباشر KORA LIVE ميلان ضد إنتر تغطية حية "0-0"

يلا كورة رابط بث مباشر لايف مباراة ميلان وإنتر ميلان اليوم الأحد 9 فبراير في الدور الإيطالي.

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Dawri plus، يستضيف ملعب سان سيرو اليوم مباراة ديربي مدينة ميلانو بين ميلان وإنتر ميلان، في القمة المنتظرة لحساب الجولة 23 من الدوري الإيطالي، حيث يسعى إنتر ميلان لتحقيق لفوز وإستغلال هزيمة يوفنتوس بالأمس ضد هيلاس فيرونا، ومن ثم العودة لصدارة الدوري الإيطالي مرة أخرى، بينما يمح ميلان للفوز والتقدم أكثر نحو المراكز الأوروبية. Advertisements

Kora live، تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة مساء اليوم، وفي التوقيتات التالية: 22:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وبغداد ودمشق وبيروت وعمان ومسقط، 23:45 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 20:45 بتوقيت تونس والجزائر وطرابلس، 19:45 بتوقيت الدار البيضاء وجرينتش، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD4.

KORA STAR، من المتوقع أن يبدأ المدرب أنطونيو كونتي بالتشكيل التالي: دانيلي باديلي – ميلان سكرينيار – ستيفان دي فري – أليساندرو باستوني – فيكتور موسيس – مارسيلو بروزوفيتش – نيكولو باريلا – كريستيان إيركسن – أشلي يونج – أليكسيس سانشيز – روميلو لوكاكو.



BEIN MATCH، فيما من المتوقع أن يبدأ ستيفانو بيولي مدرب ميلان بالتشكيل التالي: جيانوليجي دوناروما – دافيدي كالابريا – أليسيو رومانيولي – سيمون كايير – ثيو هيرنانديز – هاكان تشانهانوجلو – إسماعيل بن ناصر – فرانك كيسي – أنتي ريبيتش – زلاتان إبراهيموفيتش – رافائيل لياو.