اونلاين | «كورة ستار Messi» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة NOW

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يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة، اليوم الأحد 9 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، YALL KORA برشلونة ضيفًا على بيتيس بالليجا.

كورة جول، حيث يدخل برشلونة بقيادة كيكي سيتين المدير الفني، المباراة طامحًا في حصد الثلاث نقاط فقط، من أجل مطاردة ريال مدريد، على الصدارة، KORA GOAL برشلونة يطمح في تلاشي إسقاط النقاط بالدوري.

ويلعب برشلونة تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين عقب إقالة إرنيستو فالفيردي بسبب سوء النتائج، كورة ستار حيث سيكون الفريق الكتالوني مطالب بإقناع جماهيره، وتحقيق الفوز فقط خاصةً بعد فوز ريال مدريد على أوساسونا براعية مقابل هدف وحيد لحساب نفس الجولة وتعزيز صدارته، KORA STAR البلوجرانا يخرج لمواجهة ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين.

موعد مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة بالدوري

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وتُقام مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف اليوم بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد برشلونة بالدوري

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الليجا، KORA ONLINE برشلونة يدخل المباراة وليس أمامه سوى الفوز للحفاظ على فارق النقاط مع ريال مدريد.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، كورة فور جول بيتيس يسعى لتحقيق المفاجأة وتعديل مركزه بالجدول، KORA4GOAL بيتيس يستضيف برشلونة على ملعب فيامارين.

ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة بمتابعة مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة، عبر الأسطورة، alostora بث مباشر برشلونة يلعب ضد ريال بيتيس بالدوري الإسباني بدون تقطيع.