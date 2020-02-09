اونلاين | «شووت Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر رابط ماتش MESSI يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة YOUTUBE

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KOORA STAR يستضيف ملعب فيلامارين مباراة قوية بين برشلونة وريال بيتيس ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإسبانى، فى لقاء سيقوده الحكم خوسيه سانشيز، ويسعي البارسا فى مصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا على يد اتليتك بيلباو بهدف دون رد فى اللحظات الأخيرة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وريال بيتيس KOORA STAR، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس KOORA STAR، ويسعي برشلونة للفوز بالمباراة، رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة برشلونة اليوم KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وبيتيس YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة برشلونة وبيتيس KOORA LIVE.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

يحل فريق برشلونة ضيف ثقيل على ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإسبانى فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وبيتيس بالليجا الإسبانية KOORA STAR، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة اليوم KOORA LIVE، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة برشلونة وبيتيس KOORA LIVE.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس

يلتقي برشلونة وريال بيتيس مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإسبانى فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.

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وسيقود ليونيل ميسي قائد الفريق برشلونة أمام بيتيس لمنافسة ريال مدريد المتصدر بجدول الترتيب ويحتل البلوجرانا المركز الثانى برصيد 46 نقطة بينما بيتيس فى المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، كورة ستار شاهد مباراة برشلونة اليوم YALLA SHOOT.