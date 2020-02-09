اونلاين | بث سريع لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث سريع لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني اليوم الأحد

عشاق كرة القدم الإسبانية في مصر والعالم العربي ننشر لكم بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق ريال بيتيس مساء اليوم الأحد الموافق 9 فبراير فريق برشلونة في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني اليوم الأحد

ويدخل فريق برشلونة اللقاء اليوم وهو في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري وبرصيد 46 نقطة من 22 مباراة خاضها حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 4 وخسر في 4 مواجهات.

ويسعى فريق برشلونة إلى مواصلة الزحف خلف المتصدر فريق ريال مدريد برصيد 49 نقطة من أجل استعادة المركز الأول من جديد على حساب فريق ريال بيتيس.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني اليوم الأحد

كما يدخل فريق ريال بيتيس اللقاء اليوم أمام برشلونة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة من 22 مباراة خاضها حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 7 وخسر في 8 مباريات.

ويسعى فريق ريال بيتيس إلى إحراج فريق برشلونة خاصة وهو يلعب على ملعبه ووسط جماهيره وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الدخول إلى المربع الذهبي بجدول الترتيب.

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني اليوم الأحد

تشكيل فريق برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

Advertisements

في حراسة المرمى : شتيجين

وفي خط الدفاع : سيميدو – أومتيتي – لينجليت – جوردي ألبا

وفي خط الوسط : بوسكيتس – فيدال – دي يونج

وفي خط الهجوم : ميسي – جريزمان – فاتي

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني اليوم الأحد

موعد مباراة برشلونة في الدوري والقنوات الناقلة للمباراة

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة برشلونة في الدوري والقنوات الناقلة للمباراة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

تنقل مباراة برشلونة وريال بيتيس قناة بي إن سبورت HD3

برشلونة الساعة 10 علي قناة 3