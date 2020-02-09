اونلاين | كورة لايف Milan Derby مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد إيه سي ميلان بث مباشر Kooora Goal يلا كورة رابط ماتش الإنتر وميلان مجانًا عبر beIN SPORT HD رابط كورة لايف kora live

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كورة ستار شاهد البث الحي المباشر بدون تقطيع لمباراة فريق إنتر ميلان مع فريق ميلان يوم الأحد في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة GOAL KOORA على ملعب الجيوسبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي KOORA ONLINE ويعد ديربي ميلان من اقوى الدربيات حول العالم.

جول كورة وكان قد نجح إنتر ميلان في تحقيق الفوز على فريق ميلان في الدور الأول على ملعب السان سيرو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء KOORAHD ويدخل اللاعب الدنماركي كريستيان ايريكسن مباراة الديربي الأولى له، حيث انتقل إلى فريق إنتر ميلان قادما من نادي توتنهام هوتسبير في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية COOL KOORA.

يلا كورة وكان قد حقق فريق إنتر ميلان انتصار صعبا على فريق اودينيزي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الماضية YALA SHOOOT PLUS بينما تعادل فريق هيلاس فيرونا مع فريق ميلان بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السان سيرو معقل ميلان KOORA STAR.

كورة ستار يعد الظهير الإنجليزي اشلي يونج من الأسماء الأساسية في التشكيلة مع انطونيو كونتي مدرب الفريق INTER MILAN VS AC MILAN حيث انتقل إلى الإنتر في الميركاتو الماضي قادما من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي BEIN MATSH وتعاقد نادي إنتر ميلان مع اللاعب النيجيري فيكتور موسيس في الشتاء الماضي، من أجل تدعيم صفوف الفريق في طريقة اللعب الذي يخوض بها كونتي المباريات ويعتمد عليه في الجبهة اليمنى YALA KOORA.انتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4