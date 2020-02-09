اونلاين | يلا شووت MATCH Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش برشلونة قناة مفتوحة

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم في الدوري الاسبانى، حيث يحتضن ستاد بينتو فيامارين، مواجهة قوية بين برشلونة FC Barcelona وريال بيتيس Real Betis ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الاسبانى الممتاز، تقام يوم الاحد 9 من فبراير 2020، مواجهة قوية بين برشلونة وريال بيتيس، وتنقل المواجهة شبكة قنوات بي ان سبورت.

يدخل برشلونة المباراة القادمة فى الدورى الاسبانى برصيد 46 نقطة، بعد فوزه علي نادي ليفانتي بهدفين مقابل هدف، على الجانب الاخر ياتى نادي ريال بيتيس فى المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة فى جدول تريتب الدورى الاسبانى بعد التعادل فى المباراة السابقة مع نادى إيبار بنتيجة 0-0 ضمن منافسات الدوري الاسبانى.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث مباشر علي قناة بي ان سبورت beIN sport HD 3 يلاشوت كورة ستار

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الاحد 9-2-2020

توقيت مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الاحد 9-2-2020

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر لايف اون لاين live HD بدون تقطيع

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 3 الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس

رابط بث مباشر لمباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم كورة لايف اون لاين

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث مباشر علي قناة بي ان سبورت beIN sport HD 3 يلاشوت كورة ستار

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر اليوم التي يخوضها أمام ريال بيتيس علي ستاد بينتو فيامارين، وتنقلها قناة بين سبورت beIN SPORTS HD 3 الناقلة لمباريات الدوري الاسبانى.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الاحد 9-2-2020

الفريقين : برشلونة X ريال بيتيس.

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الملعب : ستاد بينتو فيامارين.

المناسبة: الجولة الثالثة والعشرون.

البطولة : الدوري الاسبانى.

اليوم والتاريخ : الاحد 9-2-2020.

توقيت مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الاحد 9-2-2020

⏰ 8:00 بتوقيت موريتانيا

⏰ 9:00 بتوقيت المغرب، تونس، الجزائر

⏰ 10:00 بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان

⏰ 11:00 بتوقيت السعودية، قطر، العراق، الكويت، البحرين، اليمن، جيبوتي، الصومال، جزر القمر

⏰ 12:00 بتوقيت الإمارات وعمان.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر لايف اون لاين live HD بدون تقطيع

نرصد لكم كل ماتريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الجولة الـ 23 من الدوري الاسبانى التي ستجمع ما بين برشلونة وريال بيتيس، يوم الاحد 9-2-2020 على ستاد بينتو فيامارين، وهي كالتالي: