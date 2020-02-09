اونلاين | «كورة لايف» TODAY Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وبيتيس بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS بدون تقطيع NOW

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط : إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي

* مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس :

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يحتل برشلونة الذي يقوده كيكي سيتين المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة بينما يملك ريال بيتيس 28 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر في جدول الدوري.

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تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم