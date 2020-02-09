اونلاين | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم 9-2-2020 بالدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم 9-2-2020 بالدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحثًا عن مواصلة انتصاراته في البطولة وتصدره لجدول الترتيب بفارق كبير عن أقرب منافسيه، يستضيف فريق باريس سان جيرمان، نظيره ليون، مساء الأحد، في مباراة مثيرة وقوية ضمن الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم «الليجا آ».

وبعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة الفرنسية العريقة، يتربع باريس سان جيرمان حامل اللقب على قمة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مطارده المباشر مارسيليا صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراته في هذه الجولة، مما يعني أن الفارق قد يتسع لـ 12 نقطة حال فوز سان جيرمان.

ويقدم باريس سان جيرمان، تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل، موسما استثنائيا، حيث سجل لاعبو الفريق 59 هدفا، ومنيت شباكهم بـ 15 هدفا فقط، وفاز الفريق في 19 مباراة، وتعادل مرة واحدة، وسخر 3 مباريات.

أما فريق ليون فيدخل المباراة محتلا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وخلال 23 جولة حقق الفريق الفوز في 9 مباريات وخسر ثمانية، وتعادل في 6 مواجهات، وسجل لاعبو ليون 35 هدفا، بينما منيت شباك الفريق بـ 21 هدفا.

ويخوض باريس سان جيرمان المباراة، في غياب مجموعة من أبرز لاعبيه على رأسهم الموهوب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ونقدم في السطور التالية كل ما يتعلق بهذه المباراة، من حيث موعدها والملعب الذي يحتضنها والقناة الناقلة لها:

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

تفام مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي عند الساعة 22:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة 20:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

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تقام المباراة على أرض ملعب استاد بارك دي برانس (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس والذي يتسع لـ 48 ألف متفرج تقريبا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

سيتم بث مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي عبر قناة «بي.إن.سبورت HD 6» ويعلق عليها المعلق المغربي جواد بدة.

باريس سان جيرمان الساعة 10 علي قناة 6