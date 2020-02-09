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شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسحق اوساسونا برباعية ويوسّع الفارق مع برشلونة والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فاز ريال مدريد على أوساسونا 4-1 في المباراة التي جرت على ملعب السادار.
افتتح التسجيل لاعب أوساسونا أوناي غارسيا في الدقيقة 14، ليسجل التعادل إيسكو في الدقيقة 33. وتمكن قائد الفريق سيرجيو راموس من تحقيق التقدم لمدريد بهدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 38.
واستطاع اللاعب لوكاس فاسكيز من إضافة هدف ثالث في الدقيقة 84 بعد دخوله بديلا عن الويلزي غاريث بايل في الدقيقة 71.
وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب لوكا يوفيتش في الدقيقة 92 لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 4-1.
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