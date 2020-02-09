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ريال مدريد يسحق اوساسونا برباعية ويوسّع الفارق مع برشلونة

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الأحد 9 فبراير 2020

ضمن منافسات الجولة الـ 23 من ​​ لكرة القدم، فاز ​ريال مدريد​ على ​أوساسونا​ 4-1 في المباراة التي جرت على ملعب السادار.

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افتتح التسجيل لاعب أوساسونا أوناي غارسيا في الدقيقة 14، ليسجل التعادل إيسكو في الدقيقة 33. وتمكن قائد الفريق سيرجيو راموس من تحقيق التقدم لمدريد بهدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 38.

واستطاع اللاعب ​لوكاس فاسكيز​ من إضافة هدف ثالث في الدقيقة 84 بعد دخوله بديلا عن الويلزي غاريث بايل في الدقيقة 71.

وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب لوكا يوفيتش في الدقيقة 92 لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 4-1.

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