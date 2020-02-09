انت الان تتابع دورتموند يفرّط في الصدارة.. وبايرن على موعد ناري مع لايبزيغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المهاجم فولاند سجلّ مرتين على دورتموند ليساهم في حرمانه من الصدارة المؤقتة

في جديد المرحلة الـ21 من الدوري الألماني، انهزم فريق بوروسيا دورتموند، ليستمر في المركز الثالث، فيما سيستضيف بايرن ميونيخ الأحد لايبزيغ الوصيف. ومن المتوقع تأجيل مباراة دريبي غرب ألمانيا الأحد بسبب أحوال الطقس.

فرّط فريق بوروسيا دورتموند في فرصة مقاسمة بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم ولو بشكل مؤقت، إثر تفريطه في تقدمه بالنتيجة، وسقوطه على ملعب مضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل أربعة، اليوم السبت (8 فبراير/شباط 2020)، في المرحلة الـ21 من الدوري.

وسجل أهداف باير ليفركوزن كلا من كيفين فولاند في الدقيقتين 20 و43، والبديل ليون بايلي ولارس بيندر في الدقيقتين 80 و82، بينما سجل أهداف دورتموند ماتس هوميلز في الدقيقة 22، و إيمري تشان (33)، ورافاييل جيريرو (65).

وتوقف رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف لايبزيغ الوصيف الذي يلتقي الأحد مع مضيفه بايرن ميونخ الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، فيما رفع ليفركوزن رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباريات أخرى، تعادل بادربورن بهدف لمثله مع مضيفه شالكه، وفاز يونيون برلين على مضيفه فيردر بريمن بهدفين لصفر، كما انتصر ماينز على مضيفه هيرتا برلين بـ 3 -1.

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كما انتصر فرايبورغ على ضيفه هوفنهايم بهدف وحيد، بينما حسم التعادل بهدف لمثله مباراة فولفسبورغ مع فورتونا دوسلدورف.

ورفع شالكه رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس مقابل 16 نقطة لبادربورن في المركز الثامن عشر الأخير، بينما صعد ماينز إلى المركز الـ15 بـ21، فيما تجمد رصيد هيرتا برلين عند النقطة 19 في المركز الـ14.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 32 في المركز الثامن، وبقي هوفنهايم بـ33 نقطة في المركز السابع، بينما رفع يونيون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ11، أما بريمن فقد توقف رصيده عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

هذا ومن المتوقع تأجيل مباراة دريبي غرب ألمانيا بين بوروسيا مونشنغلادباخ وكولن الأحد بسبب أحوال الطقس، خاصة بعد تأجيل مباريات دوري الدرجة الأولى التي تقام غدا الأحد في بلجيكا وهولندا القريبتان من مونشنغلادباخ في غرب ألمانيا إثر العواصف المتوقعة.