الامارات | الأهلي والزمالك يلتقيان سوياً مرتين في 5 أيام !

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك يلتقيان سوياً مرتين في 5 أيام ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري وأرسل الاتحاد خطاباً رسمياً إلى الناديين لإخطارهما بالموعد، وذلك يوم 24 فبراير الحالي، عند الساعة السابعة والنصف باستاد القاهرة، لينهي الاتحاد الجدل الذي صار الفترة الماضية بسبب رغبة نادي الزمالك في تأجيل المباراة.

وبذلك يلتقي الفريقين مرتين متتاليتين في 5 أيام فقط بعد مباراتهما المرتقبة يوم 20 فبراير في أبوظبي بقمة السوبر المصري الذي سيقام هناك.

وجدد مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الجهات الأمنية خلال الساعات الأخيرة، من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لإقامة مباراة القمة بين ناديى الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى، خاصة أن الموافقات لم تصل حتى الآن.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن إقامة مباراة القمة يوم 24 فبراير الجارى ليس مؤكداً، نظرا لعدم وصول الموافقات الأمنية على إقامة المباراة فى الموعد المحدد وعلى استاد القاهرة.

وكانت هناك أزمة قد طرأت أيضاً على قمة السوبر المصري في أبوظبي تهدد بإقامة المباراة ( طالع التفاصيل )

وفي حصل الاتحاد المصري على الموافقة الأمنية سيلتقي الفريقين مرتين في أقل من أسبوع وهو ما لم يحدث كثيراً بين القطبين