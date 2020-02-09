الامارات | الكشف عن سبب أزمة مباراة السوبر المصري في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب أزمة مباراة السوبر المصري في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطورت الأمور بين اتحاد الكرة المصري والشركة الراعية للمباراة ومجلس أبوظبي الرياضي فيما يخص مباراة السوبر المصري المقرر إقامته في أبوظبي يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بين الأهلي والزمالك، حيث تم الكشف عن سبب الأزمة الحقيقي والذي يهدد إقامة المباراة.

وكان المحلل الرياضي بقناة أبوظبي الرياضية خالد بيومي، قد كشف عن وجود أزمة كبرى تهدد إقامة المباراة وذلك عندما كتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هناك أزمة كبرى تهدد مباراة السوبر، وقد تتسبب في الغائها”. ( طالع التفاصيل )

وكشف مصدر مسؤول لـ موقع ”يلا كورة" بأن هناك أزمة تخص رعاة البطولة والحقوق الإعلانية نشبت مؤخرا، وهناك استياء من الجانب الإماراتي.

وأشار المصدر الذي لم يذكر أسمه الى أن كأس السوبر لها رعاة طبقا للعقود الخاصة بحقوق رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بجانب حقوق إعلانية تخص الجانب الإماراتي.

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وقال: “الأزمة الحالية تخص الحقوق الإعلانية والرعاية، وهناك مساعي لحل هذا الخلاف في الوقت القريب من أجل أن تقام المباراة في موعدها المحدد.

وأشار الموقع المصري “ من خلال مصدر داخل اتحاد الكرة، أن هناك خلافات نشبت منذ بداية التعاقد على إقامة المباراة في دولة الإمارات، بين اتحاد الكرة والشركة الراعية للاتحاد،حيث قام مسؤولي اتحاد الكرة ببيع حصة التذاكر كاملة، وايداع الإيراد في خزينة الاتحاد، بجانب حقوق تنظيم المباراة التي تشمل اختيار الملعب والعملية التنظيمية كاملة”.

وقام اتحاد الكرة بمنح الشركة الراعية حقوق البث التلفزيوني والإعلانات فقط، وهو ما رأته الشركة أمر مجحف بالنسبة لها، في الوقت الذي يتحصن فيه اتحاد الكرة ببنود التعاقد بينه وبين الشركة الراعية.

وختم المصدر تصريحاته بأن تلك الخلافات علم بها مجلس أبوظبي الرياضي مما تسبب في نشوب أزمة أخرى بسبب الحقوق الإعلانية.