ريال مدريد يسحق اوساسونا برباعية ويوسّع الفارق مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

ضمن منافسات الجولة الـ 23 من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم، فاز ​ريال مدريد​ على ​أوساسونا​ 4-1 في المباراة التي جرت على ملعب السادار.

Advertisements

افتتح التسجيل لاعب أوساسونا أوناي غارسيا في الدقيقة 14، ليسجل التعادل إيسكو في الدقيقة 33. وتمكن قائد الفريق سيرجيو راموس من تحقيق التقدم لمدريد بهدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 38.

واستطاع اللاعب ​لوكاس فاسكيز​ من إضافة هدف ثالث في الدقيقة 84 بعد دخوله بديلا عن الويلزي غاريث بايل في الدقيقة 71.

وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب لوكا يوفيتش في الدقيقة 92 لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 4-1.