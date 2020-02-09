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الهلال نادي العقد الأخير في آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حصل الهلال على نسبة أصوات وصلت 87 في المئة، في استفتاء أفضل نادي بالعقد الأخير، قادت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإعلان حصوله على المركز الأول وفق آراء الجماهير والمصوتين وقوفا على نتائجة في العشر سنوات الماضية.

وتلا الهلال في المركز الثاني، غوانغزهو الصيني، وفي الثالث، السد القطري، وجاء في الرابع أوراوا الياباني، أما المركز الخامس فذهب إلى تشونبوك الكوري الجنوبي.

وكان الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد لعام 2019، فيما حصل على الوصافة مرتين عامي 2014 و2017، كما فاز بسبعة ألقاب على المستوى القاري.

الهلال

وقال الاتحاد الآسيوي في تقريره «يعد الهلال من أبرز أندية القارة، من خلال نجاحه في الفوز بسبعة ألقاب، وقد كان خلال العقد الماضي في مقدمة الأندية التي واصلت المنافسة بقوة على لقب دوري الأبطال، قبل أن ينجح في تحقيق مراده العام الماضي. وشارك الهلال في جميع نسخ الدوري، وخرج من الدور الأول مرة واحدة فقط، ونال الوصافة مرتين عامي 2014 و2017.

وأضاف «بعد الخسارة في النهائي مرتين، أثمرت مثابرة الهلال عن الفوز باللقب القاري عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا الياباني بواقع 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وفي السنوات العشر الأخيرة كان الهلال الفريق الوحيد الذي بلغ نهائي دوري أبطال آسيا ثلاث مرات، كما بلغ الدور قبل النهائي مرتين».

غوانغزهو الصيني

كانت بداية ظهور غوانغزهو على المستوى القاري عام 2012 عندما بلغ الدور ربع النهائي، قبل أن يصبح عام 2013 أول فريق صيني يتوج باللقب القاري منذ عام 1990، عندما فاز لياونينغ باللقب».

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السد القطري

أبرز الأندية القطرية على المستوى القاري، وأول فريق قطري يتوج بلقب قاري، عندما فاز ببطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 1989، وعاد السد ليبدأ العقد الماضي بقوة، ورغم أنه اضطر لخوض الأدوار التمهيدية من دوري أبطال آسيا 2011، إلا أنه واصل حصد الانتصارات، ليتوج بلقب البطولة بعد تفوقه على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بفارق ركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم من جولة واحدة.

أوراوا الياباني

بعد أن توج أوراوا ريد دايموندز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2007، عانى من تراجع نتائجه في البطولة القارية، وخرج من دور المجموعات عامي 2013 و2015. ولكن الفريق نجح في بلوغ دور الـ16 عام 2016، في إشارة إلى بداية عودته للمنافسة بقوة، وتأكيد أنه أحد أبرز أندية القارة، خاصة عندما يلعب على ملعبه في استاد سايتاما.

وبالفعل شهد عام 2017 نجاح أوراوا في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وذلك بفضل هدف رفائيل سيلفا في مباراة الإياب أمام الهلال.

تشونبوك الكوري الجنوبي

يعد تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي واحدا من أبرز أندية القارة، وسبق له التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2006.

وفي عام 2016، نجح تشونبوك موتورز في الظهور من جديد في نهائي البطولة، بعدما تجاوز شنغهاي إس آي بي جي الصيني وسيؤول الكوري.

وفي النهائي لعب تشونبوك موتورز مع العين الإماراتي، حيث حقق الفوز ذهابا بنتيجة 2-1 في جيونجو، قبل أن يتعادل إيابا 1-1 في العين، ويضمن الفوز باللقب الثاني في تاريخه.