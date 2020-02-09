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جوميز: أسجل الأهداف لأنني محظوظ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أبدى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز سعادته بتواجده مع الهلال، مؤكدا أن هدف فريقه الأول له هو الفوز ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحظ والزملاء

وقال جوميز في تصريحات للحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين «أسجل الكثير من الأهداف لأنني محظوظ جدا باللعب لفريق الهلال، لدي زملاء رائعون داخل الفريق سواء في التدريب أو خارج الملعب، ونمتلك روحا عالية، لدينا تحديات كبيرة ونتمتع بالطموح ومتفائلون بالمستقبل، وأهم شيء بالنسبة لنا أن نكون أبطال الدوري».

مسيرة أوروبية

وتطرق المهاجم الفرنسي للحديث عن مسيرته في الملاعب الأوروبية قبل الانتقال إلى الهلال، وقال «لعبت في مستويات عالية وفي أكبر المحافل الكروية كدوري أبطال أوروبا وكأس العالم وبطولة أمم أوروبا، ولكن كل دولة في كرة القدم تختلف عن الأخرى، ويجب عليك التأقلم والتعلم».

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مواجهة الاتحاد

وفيما يتعلق بالمباريات التي يواجه فيها فريقه الهلال نظيره الاتحاد، قال جوميز «مباراتنا ضد الاتحاد رائعة من ناحية الجماهير والأجواء والملعب، ودائما تكون مباراة جيدة لأن هناك عدد من المواهب على أرض الملعب».

أجواء رائعة

وعن حياته بالمملكة العربية السعودية، قال «حياتي بالسعودية رائعة جدا، لدى السعودية حضارة وتاريخ عريق، وأنا سعيد بوجود عائلتي هنا، الجماهير تمنحني الكثير من الحب، وأقدر هذا الشيء بشكل كبير».

رسالة للجماهير

واختتم جوميز تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير السعودية قائلا «أريد أن أقول لجميع الجماهير السعودية شكرا على دعمكم في كل جولة، الأجواء في الدوري السعودي للمحترفين رائعة للغاية والدوري يتطور دائما بوجود كبار اللاعبين والمدربين والمنشآت المتطورة، أتمنى أن نسهم في تطور الكرة السعودية، ونحن هنا لمساعدة الجيل الجديد، أتمنى أن تقدم السعودية يوما ما مستويات قوية في كأس العالم».