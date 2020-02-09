شكرا لقرائتكم خبر

السومة يختار 4 أجانب و3 محليين كأفضل اللاعبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وقع اختيار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، السوري عمر السومة على 4 محترفين أجانب بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لوصفهم بالأفضل، بينهم لاعب في الأهلي واثنان في الهلال ولاعب في النصر، كما اختار 3 لاعبين سعوديين كأفضل العناصر المحلية.

أفضل الأجانب

واختار السومة زميله في الأهلي القادم من الرأس الأخضر، ديجانيني تافاريس، ولاعبي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو وزميله الفرنسي بافيتيمبي جوميز، ومهاجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله كأفضل اللاعبين الأجانب بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليا.

أفضل المحليين

كما اختار السومة 3 لاعبين محليين ووصفهم بالأفضل في الدوري السعودي، حيث أشاد بإمكانات زميليه في الأهلي، عبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر، إضافة إلى لاعب الهلال سالم الدوسري.

Advertisements

حقيقة الأهلي المصري

وكشف السومة موقفه من الانتقال للأهلي المصري، موضحا في مقطع فيديو على موقع فيس بوك «أوجه رسالة لجمهور الأهلي المصري أن كل ما أثير فقط عبر السوشيال ميديا، ولم يتحدث معي أحد بشكل رسمي. الأهلي المصري فريق كبير ولكنني مرتبط بعقد مع الأهلي السعودي وأحترم تعاقدي. المستشار تركي آل الشيخ لم يتحدث معي بشأن الانتقال للأهلي المصري».

وأضاف «كانت لدي عروض أوروبية عدة من الدوريين الإنجليزي والسويسري وغيرهما لكن لم تتم الأمور».

عقده مع الأهلي

وأكد السومة أن عقده مع الأهلي السعودي يمتد لنهاية الموسم المقبل، وأن الفريق مر بظروف صعبة في الموسم الحالي من إصابات وغيرها أثرت على مسيرته ولكن الأمور ستتحسن بوجود رئيس هيئة أعضاء الشرف المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأمير منصور بن مشعل، والإدارة الجديدة، وأن المدرب السويسري كريستيان جروس جاء بعد بداية الموسم ومن الطبيعي أن يحتاج لبعض الوقت لتسيير الأمور بشكل أفضل.

عشق خارجيوعن مثله الأعلى، أكد السومة حبه للاعب السابق، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، وللبرازيلي اللاعب السابق، الهداف رونالدو، كما وصف مهاجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بمعشوقه الأول.