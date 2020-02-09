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الأهلي مع جروس.. 15 تشكيلة و28 لاعبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز القرني - جدة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 15 لقاء تحت قيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس في جميع المسابقات، فاز في 11 مباراة، وتعادل مرة، فيما خسر 3 لقاءات، وذلك رغم معاناة الفريق خلال الفتره الماضية من كثرة الغيابات للإصابات المتكررة أو الإيقافات، مما اضطره لخوض المباريات بـ15 تشكيلة، تكونت من 28 لاعبا، وهو ما أثر سلبا على الاستقرار الفني داخل الملعب، وحال دون توصل المدرب إلى تشكيلة مثالية تخدمه خلال منافسات الموسم.

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وكان جمهور الأهلي عبر في أكثر من مناسبة عن عدم رضاه على ما يقدمه الفريق تحت قيادة جروس، مطالبا بإقالته نظير تذبذب المستويات وعدم تقديم فريق يملك شخصية المنافس على الألقاب.

وعلى الرغم من الظروف التي عصفت بالفريق سواء على المستوى الإداري أو ظروف الإصابات العديدة، لا يزال الأهلي في المركز الثالث بالترتيب العام لفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حتى انتهاء الجولة الـ17 برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر الثاني، و5 نقاط عن الهلال المتصدر، كما تأهل إلى ملاقاة النصر في الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب تأهله إلى دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على استقلال طاجيكستان 1-0 في الملحق.

الأهلي مع جروس