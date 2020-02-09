شكرا لقرائتكم خبر

الإصابات تهدد بإضعاف الأهلي أمام الوحدة الإماراتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يدشن الأهلي مشواره في دور المجموعات للنسخة الحالية بدوري أبطال آسيا، اليوم بالحلول ضيفا على الوحدة الإماراتي على استاد آل نهيان في أبوظبي ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وكان الأهلي خاض مباراة في الملحق قادته إلى دور المجموعات عندما تغلب على فريق الاستقلال الطاجيكي بهدف دون مقابل.

وتضم المجموعة الأولى أيضا الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.

Advertisements

ويعاني الأهلي اليوم غيابات مؤثرة، خاصة الثنائي: السوري السوري عمر السومة، والجزائري يوسف بلايلي، وذلك لعدم اكتمال جاهزية الأول، وشعور الأخير ببعض الآلام، بعد نهاية مباراة فريقه الماضية أمام الاتفاق بالجولة الـ17 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانبه أبدى المدير الفني، السويسري كريستيان جروس، تذمره من ضغط المباريات الذي يعاني منه فريقه في الفترة الحالية.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليوم «نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا مؤثر جدا على العامل البدني، لكننا جاهزون رغم كل شيء».

ومع ذلك، قلل جروس من تأثير الغيابات على فريقه اليوم، وقال «لا نتأثر بهذا الأمر، وعلينا إيجاد البدائل».

ووصف مواجهة الوحدة الإماراتي على ملعبه بالصعبة وقوية، مشددا على أن فريقه سيلعب بالحماس نفسه الذي خاض به لقاء الملحق الآسيوي أمام الاستقلال الطاجيكي.