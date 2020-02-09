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الاتحاد يتحفز لإلحاق ضمك بالتعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي المحمود - مكة المكرمة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الـ8:20 مساء اليوم، نظيره ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة في إطار مواجهات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الاتحاد في الاستمرار بسكة تصحيح الأخطاء والأوضاع بعد نجاحه في التغلب على التعاون في الجولة الماضية على أرضه بين جماهيره وعودته إلى جدة بكامل النقاط التي دفعته نحو المركز الـ12 بـرصيد 19 نقطة.

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ويحفز الاتحاد أكثر بجانب الأرض والجمهور، موقف ضمك الذي لا يزال يتذيل الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 11 نقطة فقط، لكنه في الوقت نفسه، يتخوف من تكرار نتيجة الدور الأول التي حسمها ضمك لصالحه بنتيجة 2-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

كما أن ضمك سجل موقفا عنيدا في الجولة الماضية عندما تعادل مع النصر 1-1، وأنزله من كرسي الصدارة.

وسعى المدير الفني للاتحاد، الهولندي تين كات إلى زيادة تركيز اللاعبين ومطالبتهم بالاستمرار في سكة الانتصارات، فيما عمل المدير الفني لضمك، الجزائري نورالدين بن زكري على تحفيز وحماس لاعبيه للعمل على انتشال الفريق من وضعه الحالي.