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40 وحدة سكنية لمستفيدي جمعية أصدقاء اللاعبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أتمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية 40 وحدة سكنية للاعبين السابقين، حيث سلم رئيس مجلس إدارة الجمعية اللاعب السابق ماجد عبدالله 5 وحدات سكنية جديدة ضمن مرحلة التسليم الخامسة للمستفيدين من أعضاء الجمعية.

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وكانت الجمعية سلمت 8 وحدات سكنية في المرحلة الأولى عام 2018، و27 وحدة سكنية في المرحلة الثانية من عام 2019.

وتوفر الجمعية السكن للمستفيدين وذويهم ضمن مبادرات «الإسكان»، بالتعاون مع وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي، وتهدف الجمعية للوصول إلى تسليم 60 وحدة سكنية بنهاية عام 2020.

كما تضمن مسار الإسكان في الجمعية «ترميم وتأثيث المنازل وسداد الإيجار السنوي»، حيث تم ترميم 111 منزلا، وتأثيث 16 منزلا، وسداد إيجار 42 مستفيدا.