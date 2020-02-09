شكرا لقرائتكم أيمن يونس: ضربة جزاء الإسماعيلى "وهمية" ومن وحى خيال الحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الإسماعيلي ضد الزمالك



قال أيمن يونس لاعب الزمالك الأسبق إن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم محمود عاشور للإسماعيلى أمام الفريق الأبيض "وهمية" ومن وحى خياله مؤكدا أنه لا صحة لها مشيرا إلى أن الأبيض يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى .

أضاف يونس خلال تحليله للمباراة على قناة "on sport " أن مصطفى محمد وبن شرقى أبرز لاعبي الزمالك في الشوط الأول مشيرا إلى أن محمد وأناجم يحتاج مراجعة نفسه للتركيز أكثر من ذلك.

عبر نجم الزمالك الأسبق عن إعجابه بأداء الإسماعيلى في الشوط الأول موضحا أن لاعبي الدراويش يستغلون الأطراف بشكل جيد لتشكيل خطورة على مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك.

Advertisements

الإسماعيلي ضد الزمالك



ويرتبط الزمالك عقب مباراة الإسماعيلى، بمجموعة من التحديات المتتالية بدايتها لقاء الترجى التونسى الجمعة 14 نوفمبر فى السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات، إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى، والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الجارى و6 من شهر مارس المقبل بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.

الإسماعيلي ضد الزمالك



فيما يحتل الزمالك ، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، تقابل الزمالك والإسماعيلى خلال 113 مباراة فى الدورى الممتاز، وكانت أول مباراة جمعتهما عام 1948، وانتهت بفوز الدراويش، بهدفين دون رد.

الإسماعيلي ضد الزمالك



وحقق الزمالك، الفوز، فى مواجهات أولاد العم خلال 48 مباراة، فيما تعادل الفريقين فى 33 مواجهة بواقع 14 تعادل إيجابيًا و19 تعادل سلبيًا، فيما فاز الإسماعيلى فى32 مباراة، سجل الزمالك سجل 139 هدفًا فى شباك الدراويش، بينما تمكن أبناء الاسماعيلية من هز شباك ميت عقبة 118 مرة، على مدار تاريخهما فى الدورى ليتفوق الزمالك بفارق 21 هدف ويُعد عبد الحليم على، مهاجم الزمالك السابق، هو الهداف التاريخى للأبيض فى مواجهات الفريقين، حيث سجل العندليب 8 أهداف فى شباك الدراويش، فيما سجل عوض عبد الرحمن، مهاجم الإسماعيلى السابق، نفس عدد الأهداف فى شباك الأبيض، ليكون الهداف التاريخى للدراويش فى لقاءات القمة بينهما.