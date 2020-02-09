شكرا لقرائتكم الاسماعيلى ضد الزمالك.. أوباما يعود للتهديف بالدورى بعد صيام 273 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد يوسف أوباما لاعب الزمالك، للتهديف وأحرز أول أهدافه فى الموسم الحالى بشباك الإسماعيلى بالدقيقة 61 من عمر المباراة التى تجمعهما على استاد الإسماعيلة، ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري.

وغاب أوباما عن التهديف فى مسابقة الدورى العام منذ 273 يومًا، حيث كان أخر هدف أحرزه فى شباك الداخلية فى الجولة 32 بالموسم الماضى، وبالتحديد يوم 12 مايو 2019، وانتهى اللقاء بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

بدأ الزمالك مواجهة الإسماعيلى بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل، فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، فى خط الوسط، مصطفى محمد، فى الهجوم".

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بينما بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد فوزى ، خط الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط: محمود دونجا – عماد حمدى - محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم فخر الدين بن يوسف.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، بينما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا.