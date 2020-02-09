شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يتعادل مع لايبزغ سلبياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على لقاء بايرن ميونخ وضيفه لايبزغ اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وظل بايرن في صدارة ترتيب البطولة، التي توج بها في المواسم السبعة الأخيرة، بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه لايبزغ.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص السهلة التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.