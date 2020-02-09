شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. أوباما يهز شباك الإسماعيلى بـ"رأسية" التعادل 1 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة بين الزمالك والإسماعيلى وأصبحت النتيجة 1 / 1 فى المباراة التى تجمع بين الفريقان حاليًا، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

تشكيل الفريقان

دخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، فى خط الوسط، مصطفى محمد، فى الهجوم".

وجاء تشكيل الإسماعيلى مكون من:" محمد فوزى فى حراسة المرمى، أسامة إبراهيم وباهر المحمدى ومحمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد فى خط الدفاع، محمود دونجا وعماد حمدى وأمامهما محمد الشامى وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، فخر الدين بن يوسف فى خط الهجوم".

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الشوط الأول

جاءت بداية المباراة، هادئة، قبل أن يحتسب محمود عاشور حكم اللقاء فى الدقيقة 4 ركلة حرة المباشرة للزمالك ليتقدم لها المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق ويمرر الكرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء وإرتقى لها فرجاني ساسي لكن جاءت الرأسية من جانبه غير متقنة لتمر الكرة إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الإسماعيلى دون خطورة وتبادل الفريقان الهجمات بعد ذلك دون جدوى على المرمى وتوقف اللعب فى الدقيقة 10 بسبب تغيير طارق حامد لاعب الوسط لحذائه قبل أن يتم استئنافه سريعاً ليستمر اللعب سلبى بين الفريقان.

وفى الدقيقة 18، جاءت أولى هجمة خطيرة من نصيب الزمالك بانطلاقة رائعة من الجبهة اليمنى لمصطفى محمد ليتوغل داخل منطقة جزاء الإسماعيلى ومرر عرضية رائعة للقادم من الخلف يوسف أوباما الذى استقبل الكرة بتسديدة أرضية غير متقنة تصدى لها محمد فوزى وأبعد الكرة إلى ركنية ثم وبدأ الإسماعيلى محاولاته الهجومية معتمدا على انطلاقات الشامى الذى أهدر أخطر الفرص المحققة في الدقيقة 27 عندما تسلم تمريرة رائعة من أحمد مدبولى لينفرد على إثرها بالمرمى ولكن جاءت تسديدته بجوار مرمى أبو جبل وحصل طارق حامد على الإنذار الأصفر الأول فى اللقاء.

وفى الدقيقة 32، احتسب الحكم محمود عاشور، ركلة جزاء لصالح الإسماعيلى وتقدم لها باهر المحمدى قائد الدراويش ليسدد الكرة أقصى الزاوية اليمنى بقوة ولم يلحق بها محمد أبو جبل حارس الزمالك الذى كان قريبا من تصدى الكرة التى سكنت شباكه ليتقدم الدراويش بالهدف الأول فى الدقيقة 33، وفى الدقيقة 35 توقفت المباراة نتيجة احتجاجات جهاز الزمالك ليقود الحكم بطرد سامى الشيشينى المدرب العام للفريق ثم تم استئناف اللقاء بضغط هجومى من لاعبى الزمالك فى محاولات لإدراك التعادل دون جدوى.

الشوط الثانى

وجاء تبديل الإسماعيلى الأول فى الدقيقة 48 بنزول محمد بيومى بدلا من عماد حمدى لإصابة الأخير ثم دفع جهاز الدراويش فى الدقيقة 59 بنزول محمد صادق بدلا من أحمد مدبولى وفى الدقيقة 60 نجح الزمالك فى استغلال محاولاته الهجومية للتعادل بعرضية رائعة من أوناجم ليصعد أوباما ويوجه الكرة برأسة قويه فى شباك الدراويش لتصبح النتيجة 1 / 1.