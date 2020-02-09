شكرا لقرائتكم خبر عن طرد سامي الشيشيني في مباراة الزمالك والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمود عاشور حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي باشهار الكارت الأحمر لسامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك، بعدما ابدي الأخير اعتراضه علي عدم احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح مصطفي محمد عقب احراز الإسماعيلي الهدف الأول له عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل، فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، فى خط الوسط، مصطفى محمد، فى الهجوم".

بينما بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد فوزى ، خط الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط: محمود دونجا – عماد حمدى - محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم فخر الدين بن يوسف.

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يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، بينما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا.