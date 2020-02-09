شكرا لقرائتكم خبر عن الشامي يهدر الفرصة الثانية للإسماعيلي امام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهدر محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي أخطر فرص مباراة الزمالك والإسماعيلي وذلك في الدقيقة 27 من عمر المباراة المقامة الان علي استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري.

الشامي انفرد للمرة الثانية بمحمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك ولكنه وضعها برعونة شديدة بجوار القائم الأيسر للزمالك، لتستمر النتيجة 0/0.

يذكر ان الشامي أهدر فرصة محققة أيضا قبل الفرصة الأخيرة بدقائق عندما انفرد أيضا بمحمد أبو جبل ولكن الأخير ينجح في ابعاد الكرة من امام الشامي.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

وجاء تشكيل الزمالك في المباراة مكون من، محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، وفي الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقي، ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى: محمد فوزي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمود البدري، إبراهيم أبو اليزيد، باهر المحمدي، أسامة إبراهيم، وفي الوسط محمود دونجا، عماد حمدي، محمد الشامي، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، ومهاجم وحيد هو فخر الدين بن يوسف.