شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يحقق رقما جديدا بعد فوز ريال مدريد على اوساسونا والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 تمكن المدرب الفرنسي زين الدين ​زيدان​ من تعزيز مكانته في تاريخ نادي ​ريال مدريد​ الإسباني بعد الفوز الذي حققه الفريق الملكي 4-1 على أوساسونا في الجولة 23 من الدوري. وهو الفوز رقم 88 له في الليغا، وبالتالي تفوق على المدرب جوزيه مورينيو ليصبح في المركز الثالث من حيث عدد الانتصارات كمدرب لريال مدريد في تاريخ النادي.

فقط ميغيل مونوز، الذي أدار النادي لمدة 14 عامًا بين عامي 1960 و1974، وفيسنتي ديل بوسكي، فازا بمزيد من مباريات الدوري كمدرب في سانتياغو بيرنابيو.

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