الامارات | 8 ميداليات ملونة للفجيرة في بطولة الحسن في الأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ميداليات ملونة للفجيرة في بطولة الحسن في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احرز فريق تايكواندو نادي الفجيرة للفنون القتالية 8 ميداليات ملونة خلال مشاركته في بطولة الحسن التي اختتمت اليوم في المملكة الاردنية الهاشمية والتي شارك بها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم.
واسفرت الميداليات عن ذهبيتين احرزها كل من ياسر سمير ومريم سالم و3 فضيات نالها كل من حمد فرح وحلا خرابشة وفاطمة العبدولي و3 برونزيات لكل من سارة خرابشة وميرة خرابشة وشما البلوشي، واهدى رئيس مجلس ادارة اتحاد الامارات للتايكواندو العميد احمد حمدان الزيويدي الانجاز الدولي الجديد لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والرئيس الفخري للاتحاد للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود لسموه مما ساهم بمواصلة ابناء وبنات النادي احراز الميداليات الدولية.
كما وبارك الزيودي للاعبين واللاعبات الفائزين ومدربيهم انجازهم الدولي.
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