شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعلن قائمة الأهلي في مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي. خط الدفاع: محمود متولي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – على معلول – أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – أحمد الشيخ – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – جيرالدو – محمد مجدي «قفشة». خط الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – أليو بادجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «فايلر» يعلن قائمة الأهلي في مواجهة طلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.